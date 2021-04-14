Минский автомобильный завод сохраняет лидерство на рынке грузовиков в Украине

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод сохраняет лидерство на украинском рынке грузовиков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

В марте на украинском рынке был всплеск продаж грузовой автотехники полной массой более 3,5 т. Так, по данным AUTO-Consulting, за первый месяц весны клиентам передано почти 500 единиц новых грузовиков, что на 174% больше, чем в прошлом году. А по итогам нынешних января - марта аналитики зафиксировали рост продаж грузовиков на 86%.

Как отмечается в сообщении, лидером украинского рынка по итогам марта остался МАЗ, которому удалось нарастить продажи более чем в четыре раза и занять 18,3% рынка. "За первые три месяца МАЗ стал безоговорочным лидером по продажам, чьи показатели почти в три раза опережают ближайших конкурентов", - поясняют на предприятии.

Драйверами нынешнего роста стали масштабные закупки техники под грядущий сезон дорожного строительства. "Сейчас активно обновляют свои автопарки крупные компании и переходят на новую, более современную технику. Оживился спрос и со стороны нефтегазового сектора и топливных ритейлеров. Сельхозпроизводители также начали закупки автотехники", - отмечают на заводе.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.-0-