Минский автозавод представил новый газовый самосвал на выставке в Узбекистане

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод совместно с официальным дистрибьютором на территории Узбекистана MAZ-Tashkent принимает участие в выставке UzAgroExpo, которая проходит в Ташкенте. Предприятие представило новинку - газовый самосвал МАЗ-65012К, специально разработанный для рынка Узбекистана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе завода.

Трехосный самосвал с колесной формулой 6х4 и полной массой 33,5 тыс. кг оборудован металлическим кузовом, опрокидываемым при помощи гидравлического механизма, и предназначен для перевозки сыпучих грузов, в том числе сельскохозяйственного назначения. Автомобиль оснащен 400-сильным газовым двигателем WP12NG.400E50 экологического класса Евро-5 и 16-ступенчатой механической коробкой передач. Платформа серийная, но с доработанным козырьком, закрывающим газовое оборудование. Ее объем - 20 куб.м. В кабине оборудовано спальное место. Комплектация включает кондиционер, центральный замок, электропривод стеклоподъемников и зеркал заднего вида.

Как отметили в пресс-службе, новинка МАЗа подходит для эксплуатации в странах с умеренным и тропическим климатом.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-3, 4, 5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и 3 тыс. модификаций.-0-