Минский автозавод представил продукцию на выставке ITIF Asia в Пакистане

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод представил свой стенд на 17-й международной выставке ITIF Asia, которая проходит с 16 по 18 ноября в пакистанском городе Карачи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Представители предприятия ознакомили гостей стенда с модельным рядом выпускаемой техники МАЗ, техническими характеристиками грузовых автомобилей и автобусов, а также финансовыми инструментами их реализации на рынке стран Азии. В ходе выставочного мероприятия руководители коммерческих служб Минского автомобильного завода провели переговоры по вопросам развития сотрудничества с компаниями этого региона и расширения поставок автотехники.

На выставке. Фото МАЗ

Выставка ITIF Asia представляет собой международную платформу, где экспоненты могут заявить о полном спектре продукции или услуг в сфере металлообработки, машиностроения, электроэнергетики, автотранспорта и логистики, производства станков и оборудования.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-3, 4, 5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и 3 тыс. модификаций.-0-