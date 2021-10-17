Минский автозавод представил технику на выставке в Кишиневе

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод представил технику на международной специализированной выставке машин, оборудования и технологий для агропромышленного комплекса Moldagrotech, которая прошла 13-16 октября в Кишиневе. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Минский автозавод совместно с официальным дилером компанией CBS Motors представил самосвал МАЗ-651308 и автобус МАЗ-206946, работающий на сжатом природном газе. "Формат выставки предоставляет участникам отличную возможность найти новых деловых партнеров, расширить рынки сбыта, установить долгосрочные контакты с производственными предприятиями, научными учреждениями из Молдовы и стран мира", - рассказали в пресс-службе.

Фото МАЗ

Выставка прошла при поддержке Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в этой стране Анатолий Калинин посетил экспозицию Минского автомобильного завода.

Moldagrotech является ежегодным событием, которое определяет вектор развития агропромышленного комплекса Молдовы и презентует достижения лучших хозяйств и сельскохозяйственных предприятий всех областей страны, обзор их деятельности и обмена позитивным опытом в работе.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-3, 4, 5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и 3 тыс. модификаций.-0-