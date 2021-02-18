Минский автозавод представил в Киеве новый электробус

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автозавод презентовал в Киеве новейший электробус МАЗ 303Е10, созданный на базе автобуса третьего поколения - МАЗ 303, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

Новая техника оснащена немецким электродвигателем ZF CeTrax мощностью 300 кВт и с низким потреблением электричества. Запас хода в 280-320 км обеспечивают батареи емкостью 412 А/ч (285 кВт/ч), а подзарядка занимает 4-6 часов.

Габариты транспортного средства адаптированы под городскую среду. Длина - 12,43 м, ширина - 2,55 м, а высота - 3,3 м. В салоне могут разместиться 72 пассажира, из них 30 - на сиденьях. Электробус имеет низкий пол, высота входа 320 мм от земли, а один из входов оборудован откидным пандусом для удобства маломобильных групп населения. Все ряды сидений оснащены USB-портами, чтобы пассажиры могли зарядить в пути смартфоны и планшеты.

МАЗ 303Е10 имеет увеличенную площадь панорамного остекления, в салоне поддерживается комфортный микроклимат, благодаря наличию кондиционера и отопителей. Каркас электробуса изготовлен из нержавеющих труб, а наружная облицовка - алюминий и пластик. Батареи рассчитаны на 3 тыс. циклов зарядки. Всего в электробусе 18 батарей: 12 - на крыше, 6 - в моторной шахте, в специальном отсеке.

Водительское место оборудовано цифровой панелью приборов. На экране видна каждая деталь, включая данные с датчиков дождя, света, систем безопасности ECAS и EBS. Электронное управление обеспечивает автоматическую диагностику всех бортовых систем.

Как рассказали в пресс-службе, электробус будет работать на обычном киевском маршруте. Его будут тестировать, фиксировать показатели, определять реальный пробег в условиях морозной зимы и работающих отопителей, а также точное время зарядки. По итогам испытаний городские власти примут решение о целесообразности закупок такого вида техники для замены дизельных автобусов в центральной части украинской столицы.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.-0-