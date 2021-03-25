Минский автозавод выпустил токены "МАЗ-СПОРТавто" для привлечения инвесторов

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" эмитировало токены "МАЗ-СПОРТавто" на криптоплатформе Finstore.by, входящей в холдинг Банка БелВЭБ дочерней компании ООО "ДФС", сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Объем эмиссии составляет $2 млн, срок обращения - два года, номинальная стоимость - $100. Доход составляет 6% годовых и выплачивается ежемесячно. "Приобрести токены может любое физическое и юридическое лицо - резидент Беларуси. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе www.finstore.by и пройти несложную процедуру идентификации", - рассказали в пресс-службе.

Проект осуществляется совместно с Банком БелВЭБ. Основная цель - повышение внимания к спортивной команде и альтернативное привлечение инвесторов.

Спортивная команда "МАЗ-СПОРТавто" основана в 2010 году. "Именно в это время зародилась идея создания заводской команды для продвижения техники Минского автомобильного завода как инновационного и качественного продукта, продвижения бренда, увеличения лояльности и повышения узнаваемости марки МАЗ на мировом уровне. Кроме того, участие команды в международных спортивных мероприятиях способствует формированию имиджа Беларуси как государства, располагающего значительным научно-техническим и конструкторским потенциалом", - добавили в пресс-службе.

Благодаря грамотно выработанной концепции по продвижению, участию в крупнейших международных ралли-рейдах спортивная команда "МАЗ-СПОРТавто" занимает почетное 2-е место в общем мировом зачете по автомобильному спорту, а бренд и продукция МАЗ известна более чем в 190 странах.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.-0-