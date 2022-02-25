Минский автозавод заинтересован в сотрудничестве с кубинской СЭЗ "Мариэль"

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод заинтересован в сотрудничестве с кубинской СЭЗ "Мариэль", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

Минский автозавод посетила делегация из Республики Куба во главе с генеральным директором зоны особого развития "Мариэль" Аной Тересой Игарса Мартинес.

Гостям продемонстрировали этапы сборки техники МАЗ на главном автосборочном конвейере. После осмотра производственных участков стороны провели переговоры о дальнейшем сотрудничестве.

Фото МАЗ

В прошлом году Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" и зона особого развития "Мариэль" подписали меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на развитие сотрудничества в области привлечения инвестиций, укрепление связей между деловыми кругами Беларуси и Республики Куба, а также предусматривает информационное взаимодействие.

СЭЗ "Мариэль" - это проект, находящийся в ведении Совета Министров Республики Куба. "Мариэль" была создана в ноябре 2013 года в рамках актуализации кубинской экономической модели и предполагает комплекс специальных режимов и льгот, что делает ее привлекательной для национальных и иностранных инвестиций.

Особая зона развития площадью 465,4 кв.км находится на севере провинции Артемиса в 45 км от Гаваны. В настоящее время здесь работает 61 учреждение из 21 страны и 11 транснациональных компаний.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, специализирующееся на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-3, 4, 5 и 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и 3 тыс. модификаций.-0-