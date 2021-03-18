Минский комбинат силикатных изделий в 2020 году увеличил промпроизводство на 20%

На предприятии. Фото из архива

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский комбинат силикатных изделий в 2020 году увеличил промышленное производство на 20%, сообщили БЕЛА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

"Объем промпроизводства филиала №3 "Минский комбинат силикатных изделий" ОАО "Белорусский цементный завод" в 2020 году вырос на 20% к уровню предыдущего года и превысил Br30 млн", - отметили в пресс-службе.

Силами предприятия в прошлом году произведено 237 281 куб.м блоков из ячеистого бетона, что составило 116% к показателю 2019 года, и 17 395 т силикатного кирпича (122%). Загрузка производственных мощностей превысила 110%.

Кроме того, завершена установка емкости для транспортировки дробленого материала из ячеистого бетона, что позволило сократить временные затраты на техническое обслуживание.

Минский комбинат силикатных изделий образован в 1895 году и сейчас является крупнейшим в Беларуси производителем строительных и теплоизоляционных материалов. В ассортименте выпускаемой продукции около 100 различных наименований изделий, отвечающих всем требованиям современного строительства.-0-