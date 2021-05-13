Минский комбинат силикатных изделий завершил один из этапов модернизации

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал №3 "Минский комбинат силикатных изделий" ОАО "Белорусский цементный завод" завершил один из этапов модернизации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт холдинга "Белорусская цементная компания".

В первом квартале этого года на предприятии был установлен новый камерный насос по выгрузке цемента из приемных бункеров в силосы. По словам главного инженера комбината Артема Кишулько, в результате снизились затраты на сжатый воздух, а также на ремонт и обслуживание оборудования. "Улучшилась и экологическая ситуация, так как были установлены кассетные фильтры с воздушным встряхиванием и высокой степенью очистки. Кроме того, после замены оборудования удалось в полтора раза сократить время выгрузки вагона-хоппера", - отметил он.

Покупка оборудования обошлась предприятию в Br65 тыс. Предполагаемый срок возврата инвестиций составляет около полутора лет.

Минский комбинат силикатных изделий образован в 1895 году и в настоящее время является крупнейшим в Беларуси производителем строительных и теплоизоляционных материалов. Пройдя множество этапов роста, модернизации и реконструкции, предприятие превратилось из простого завода по производству красного глиняного кирпича в одного из крупнейших многопрофильных производителей строительных материалов в стране. В настоящее время в ассортименте выпускаемой продукции около 100 различных наименований изделий.-0-