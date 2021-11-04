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04 ноября 2021, 08:52

Минский моторный завод намерен в 2022 году увеличить продажи спецтехники в Россию почти на 50%

Фото из архива
Фото из архива

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод намерен в 2022 году увеличить продажи специальной техники в Россию почти на 50%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

В нынешнем году ММЗ начал сотрудничество с новыми российскими предприятиями в Ижевске, Челябинске, Санкт-Петербурге и Москве. Постоянно ведется работа по развитию товаропроводящей сети в Российской Федерации. "Увеличивая зоны покрытия потребительского сектора в Уральском и Дальневосточном федеральных округах, принято решение об открытии филиала дилерской компании ООО "ТД "ММЗ" в Тюмени, а 13 октября этого года состоялось его торжественное открытие. Для удобства покупателей теперь на одной площадке функционирует дилерский и сервисный центры Минского моторного завода", - отметили в пресс-службе.

Предприятие уделяет большое внимание организации постоянно действующих выставок, участию в международных выставках и форумах. "В октябре 2021 года на торгово-выставочной площадке филиала дилерской компании ООО "ТД "ММЗ" в Тюмени начала функционировать постоянная выставка продукции завода. Здесь представлены серийно выпускаемые двигатели, а также наиболее востребованные на рынке образцы специальной техники. Ведется проработка вопроса организации таких выставок и в других федеральных округах России", - рассказали на ММЗ.

За десять месяцев текущего года Минский моторный завод принял участие в двух крупных международных выставках - "Иннопром", которая прошла 5-8 июля в Екатеринбурге, а также PCVExpo 2021 "Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели", завершившаяся 27 октября в Москве.

Особое внимание предприятие уделяет повышению оперативности обслуживания и ремонту двигателей и спецтехники ММЗ за счет создания разветвленной сети сервисного сопровождения продукции в России с плечом не более 500 км от точки потребности.

"Активно проводится работа по поиску и предложению потенциальным потребителям максимально гибких и выгодных условий финансирования покупки, в том числе на условиях лизинга. В октябре прошлого года было подписано соглашение о сотрудничестве с российской компанией, в результате чего потребители имеют возможность приобретать продукцию ММЗ с нулевым удорожанием предмета лизинга в течение первого года. В настоящее время готовится к подписанию соглашение с еще одной организацией по включению спецтехники производства Минского моторного завода в специальные лизинговые программы компании", - обратили внимание на предприятии.

Разрабатываются газопоршневые двигатели, предназначенные для переоборудования парка специальной техники Республики Татарстан на сжатом природном газе. "Минский моторный завод совместно со специалистами из Татарстана разработали опытный образец газопоршневого двигателя MMZ-262CNG-01 для проведения стендовых испытаний, который в сентябре 2020 года был реализован восточным партнером. Кроме этого, в январе 2021 года был реализован газопоршневой двигатель MMZ-262CNG-03 для испытаний в составе трактора "Беларусь-1221", - пояснили в пресс-службе.

Для повышения эффективности продаж спецтехники (рынок сбыта и конечные потребители которых существенно отличаются от рынка двигателей) сбыт такой техники (дизель-генераторных установок, компрессорных станций, дизель-насосных станций) выделен в отдельное направление. В частности, в 2019-2020 годах велась работа по поиску новых дилеров с правом реализации специальной техники.

"В прошлом году заключены отдельные дилерские договоры с компаниями в Пензе, Ногинске, Москве и Самаре на продажу специальной техники. Разработана система мотивации с целью увеличения объемов продаж спецтехники", - отметили на заводе.

Прорабатывается возможность реализации спецтехники производства ММЗ на корпоративном (оптовом) уровне, в том числе в рамках комплексных лотов, с использованием альтернативных источников финансирования, как в рамках лизинговых и кредитных совместных программ с финансовыми учреждениями РФ, так и в рамках программ финансирования Беларуси (указ №534, №466).

"Уже сегодня можно сказать, что ММЗ может нарастить экспорт продукции в Российскую Федерацию на 8% в 2022 году по отношению к 2021 году. Рост продаж специальной техники производства ММЗ планируется на 47%, существенно вырастет и реализация запасных частей", - подчеркнули на предприятии.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускают более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 кВт до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки.-0-

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