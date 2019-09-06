Минский моторный завод отправил новую партию двигателей на Кубу

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод отправил 122 двигателя на Кубу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Двигатели были поставлены в адрес кубинской компании-импортера Transimport через ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы". По аналогичной схеме в прошлом году партнер уже приобрел 277 двигателей для переоборудования тракторов ЮМЗ-6. Положительный опыт проведенной сделки позволил ММЗ в нынешнем году заключить новый контракт на поставку 122 моторов для переоборудования тракторов МТЗ-80/82", - рассказали в пресс-службе.

Контрактом предусматривались специальные меры по обеспечению качества продукции и безопасности ее перевозки, которые включали дополнительные обкатку моторов и проверку навесных узлов, разработку специальной схемы крепления двигателей в контейнерах для морской транспортировки. По требованию заказчика, при отгрузке была проведена инспекция Cubacontrol - международная процедура, применяемая кубинской стороной при совершении сделок с зарубежными партнерами. "Эта процедура подтвердила выполнение в процессе отгрузки всех требований потребителя. Благодаря четкой и слаженной работе всех задействованных служб Минского моторного завода, изготовление и отгрузка двигателей были осуществлены в рекордно короткие сроки", - подчеркнули на предприятии.

Кубинский рынок является перспективным для моторного завода. Это связано с тем, что в советское время на остров было поставлено много тракторной и автомобильной техники, а сейчас требуется замена двигателей. Кроме того, конструкторы и технологи ММЗ прорабатывают применение минских двигателей для переоборудования новой перспективной техники, в том числе зарубежного производства.

Минский моторный завод основан в 1963 году. Специализируется на разработке, проектировании и производстве современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На предприятии выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты.-0-