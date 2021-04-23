Минский моторный завод получил возможность промышленного рентгена запчастей

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод получил лицензию Министерства по чрезвычайным ситуациям на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения. В связи с этим начаты сертифицированные работы на современном высокотехнологичном оборудовании, не имеющем аналогов в Беларуси, - промышленном компьютерном томографе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ОАО "УКХ "ММЗ".

"Промышленный компьютерный томограф был закуплен в прошлом году в рамках развития отраслевой лаборатории и модернизации производства Минского моторного завода. Он обеспечивает уникальные возможности, которые не предоставляет ни одна другая технология. С его помощью посредством сканирования рентгеновским излучением можно производить внутренние и внешние измерения в режиме неразрушающего контроля", - рассказали в пресс-службе.

Например, одна из последних работ, выполненных инженерами-исследователями отдела метрологии, стандартизации и испытаний с использованием высокотехнологичного оборудования, - решение вопросов выхода из строя свеч накала. В процессе осмотра внутренних повреждений нагревательной спирали были установлены места наиболее частых разрывов, проведено измерение толщины нитей накаливания и исследование внутренней геометрии. Данные исследования позволяют оперативно устранять недостатки и полностью исключить дефектность деталей в производстве.

Также специалисты просвечивают на промышленном томографе любые детали и комплектующие для устранения и предупреждения различных дефектов. Проводятся осмотр гильз на наличие и характер трещин, топливных насосов на наличие дефектов литейного характера, метрологические измерения ответственных внутренних зон и сравнение их с чертежами.

"Эти работы имеют огромное значение для повышения качества и конкурентоспособности двигателей ММЗ, существенно укорачивают по времени технологические процессы. Кроме того, получение лицензии МЧС на промышленный компьютерный томограф дает право использовать его для выполнения сторонних заказов", - подчеркнули в пресс-службе.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий в Беларуси, странах СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-