Минский моторный завод поставит в Пакистан 1,5 тыс. двигателей

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод поставит в этом году в Пакистан 1,5 тыс. двигателей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ММЗ.

Минский моторный завод с рабочим визитом посетила делегация из Пакистана. Повод значимый: подписан контракт, по которому в этом году 1,5 тыс. минских моторов отправится на рынок этой страны.

"Сотрудничество с Пакистаном не новое направление. У белорусского предприятия в этом регионе давно и успешно работает дилер, а теперь подписаны перспективные договоренности с одной из крупнейших пакистанских компаний, занимающейся на внутреннем рынке торговлей продукцией промышленного сектора", - отметили в пресс-службе.

На переговорах с генеральным директором Минского моторного завода Александром Рогожником представители руководства компании обсудили дальнейшее взаимодействие для увеличения экспорта белорусских двигателей на рынок Пакистана, перспективы роста объемов поставок. Первая партия по контракту в количестве 125 двигателей Д-244 уже готовится к отгрузке потребителю. Сотрудничество осуществляется только на основе полной предоплаты и здесь партнеры обоюдно соблюдают график.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных 3-, 4-, 6- и 8-цилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-