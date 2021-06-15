Минский моторный завод представит продукцию на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод с 5 по 8 июля примет участие в 11-й международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ОАО "УКХ "ММЗ".

На "Иннопром-2021" будут представлены все направления промышленности. Минский моторный завод будет экспонировать свою продукцию на коллективном стенде производителей машиностроительной отрасли Беларуси. В число экспонатов войдут макеты двигателей MMZ-3LD, Д-243, компрессорная прицеп-станция и дизель-насосная установка. На экспозиции будут работать специалисты конструкторской и маркетинговой служб предприятия, а также Торгового дома ММЗ в Ногинске.

"Учитывая важность и масштаб этого знакового мероприятия, которое является средоточием промышленных достижений, участие в нем предприятия белорусского моторостроения будет способствовать установлению широкого круга новых бизнес-контактов и продвижению продукции ММЗ", - подчеркнули в пресс-службе.

Выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге с 2010 года. Это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, собирающая технических специалистов и руководителей российских предприятий и зарубежных компаний. На мероприятии закладываются основы промышленной политики, заключаются контракты и налаживается диалог между странами, покупателями и производителями.

Широко известна выставка еще и тем, что обычные зрители могут здесь опробовать технические новинки. Например, в прошлые годы посетители могли пообщаться с роботами, примерить на себя роль водителя электромобиля, испытать очки виртуальной реальности.

Выставка является тематической, в этом году ее тема - "Гибкое производство. Максимальная адаптация". Страной - главным партнером мероприятия выступает Италия.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 кВт до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-