28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод прорабатывает поставки продукции во Вьетнам, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Специалисты ММЗ прорабатывают рынок, занимаются поиском клиентов в странах Азии в части поставки дизельных двигателей, запасных частей моторной группы и спецтехники - дизель-генераторных и насосных установок, компрессорных станций. Минский моторный завод прорабатывает поставки продукции во Вьетнам. "С 2020 года ММЗ заключил дилерский договор с компанией в городе Хошимин, специализирующейся на импорте и продаже оригинальных запасных частей д.ля тракторов Belarus-80, 82, 92 и грузовых автомобилей МАЗ. Экспортные поставки выдерживаются на уровне прошлого года с нарастающим темпом", - рассказали в пресс-службе.

Позиции ММЗ на рынке Пакистана закреплены сотрудничеством с компаниями-дилерами в городах Карачи и Лахор в части поставок двигателей и запасных частей моторной группы. Реализуется также крупный контракт на поставку двигателей Д-244 в Карачи. "Темп роста экспорта в эту страну составил 580,35% по сравнению с аналогичным периодом января - октября прошлого года", - добавили в пресс-службе.

Помимо этого, прорабатываются возможности экспортных поставок ММЗ в Камбоджу, Бангладеш и Индию.

Перспективное направление для ММЗ - реализация в страны Азии и специальной техники. "Рост населения, строительство инфраструктуры, индустриализация в Азии приводят к тому, что потребности в электроэнергии значительно превышают возможности ее генерации. Прибрежные регионы (Азиатско-Тихоокеанский регион) нуждаются в дизельных электростанциях для аварийного энергоснабжения. ММЗ прорабатывает возможность поставки дизель-генераторов в этом направлении", - сообщили в пресс-службе.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускают более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 кВт до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки.-0-