2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод разработал модель газопоршневого двигателя MMZ-262CNG на базе дизельного двигателя Д-262, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Проект по созданию газопоршневого двигателя, работающего на компримированном (сжатом) природном газе, реализуется в тесном сотрудничестве с компанией из Татарстана. "К амбициозной задаче приступили в начале 2019 года. Было решено, что Минский моторный завод отвечает за механическую составляющую конструкции двигателя, а компания из Татарстана, имеющая большой опыт переоборудования дизельных двигателей в газопоршневые, - за газовое оборудование и аппликационные работы по доведению мотора до необходимых показателей. Слаженная работа партнеров дала свои результаты. Новый двигатель MMZ-262CNG предназначен для установки на автомобили, тракторы, комбайны, погрузчики и другую технику", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас ведутся активные работы по изготовлению первых опытных образцов двигателя, проведению стендовых и эксплуатационных испытаний.

Во время недавнего посещения международной выставки газобаллонного, газозаправочного оборудования и техники на газомоторном топливе GasSuf-2021 в Москве технический директор ММЗ Игорь Анушкевич и главный конструктор предприятия Михаил Клессо провели переговоры с руководством одной из российских компаний (Татарстан). Они обсудили ход работ по стендовым и эксплуатационным испытаниям газопоршневого двигателя MMZ-262CNG, вопросы проведения его сертификации и изготовления опытной партии. Представители татарстанской компании выразили желание заказать у ММЗ первую партию газопоршневых двигателей со сроком изготовления - первый квартал 2022 года.

Газовая тематика проходила красной нитью во время всех встреч представителей Минского моторного завода в Москве. На выставке GasSuf-2021 также были проведены переговоры с представителями компаний из Италии и Республики Корея - производителями компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли с целью поставки компрессорного оборудования для оснащения испытательного центра, где планируется провести испытания газопоршневых двигателей. На встрече с представителями российской компании, производящей разборные теплообменники, обсуждались возможные варианты применения данной продукции в составе двигателей ММЗ.

На 20-й международной выставке промышленных насосов, компрессоров и трубопроводной арматуры, приводов и двигателей (Москва) Игорь Анушкевич и Михаил Клессо познакомились с выставочными экспонатами известных мировых фирм в области дизелестроения. Определены направления движения в области конструкторских разработок на уровне ведущих производителей.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускают более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 кВт до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки.-0-

Фото пресс-службы ММЗ