Минский моторный завод реализует проект с крупным российским концерном

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод реализует новый перспективный проект с крупнейшей российской машиностроительно-индустриальной группой "Концерн "Тракторные заводы" (КТЗ) по установке белорусского двигателя на трактор "Агромаш-85ТК". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского предприятия.

Концерн "Тракторные заводы" сделал заявку Минскому моторному заводу о проработке возможности установки минского двигателя на трактор "Агромаш-85ТК", который планируется выпускать в больших объемах. Раньше трактор комплектовался дизелями Владимирского моторо-тракторного завода. Заказчик предъявил ряд специфических требований к характеристикам двигателя: при мощности 84 л.с. частота вращения - 2100 об/мин, запас крутящего момента 30%, в то время как типичные показатели для моторов ММЗ - 2200, 2400, 1800 об/мин и 15-20%. Это означает, что требуется разработка новой модификации двигателя.

В качестве базового выбран двигатель Д-245S3АМ. Начато проведение комплексных мероприятий по адаптации двигателя к конкретным техническим параметрам, что повлекло разработку новых исполнений оригинальных запчастей: топливного насоса, форсунок и многих других. Работы проведены в кратчайший период и потребовали новаторства и конструкторского мастерства специалистов, но в целом создание новой модификации мотора близится к завершающей стадии, составляются программа и методика его испытаний в боксах. Заказчику отправлена 3D-модель двигателя для проведения на ее основе компоновки моторного отсека трактора, процесс сопровождается совместными консультациями специалистов обеих компаний.

В текущем году КТЗ по уже согласованным на сегодня ценам намерен приобрести два образца нового двигателя, провести их испытания в составе техники. В дальнейшем концерн планирует брать у ММЗ моторы в возрастающих количествах и к 2025 году выйти на уровень до 2,5 тыс. моторов.

Фото пресс-службы ММЗ

В российский концерн объединены более 20 промышленных, инжиниринговых, торговых, сервисных предприятий (ОАО "Онежский тракторный завод", ОАО "ТК "Волгоградский тракторный завод", ООО "Владимирский моторо-тракторный завод", ОАО "Алтайский моторный завод" и другие). Производственная деятельность КТЗ затрагивает промышленное, коммунальное, сельскохозяйственное направления и железнодорожное машиностроение, а также запасные части и комплектующие. Продукция востребована в горнодобывающей отрасли, дорожном и инфраструктурном строительстве, нефтегазовом секторе, железнодорожной отрасли и сельском хозяйстве.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий в Беларуси, странах СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 40 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-