20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод в 2020 году собрал почти 42 тыс. двигателей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ММЗ.

"В 2020 году на ММЗ собрали 41 708 двигателей. Ежедневно в истекшем году на Минском моторном заводе выпускалось с конвейера 163 мотора различной модификации, - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ММЗ, несмотря на экономические и географические сложности, вызванные повсеместными карантинными мерами и ограничениями, почти 43 тыс. двигателей (с учетом складских запасов) в прошлом году успешно отправились по адресам своих потребителей. Прогнозы на 2021 год оптимистичные, и предварительный план сборки и реализации составляет 44 270 двигателей.

"В 2020 году вынужденное введение жестких карантинных мер привело к резкому падению экономики во многих государствах. Беларусь не пошла по такому пути. Отечественные предприятия, в том числе Минский моторный завод, продолжали работать. Постоянно оставалась тревога, что снижение деловой активности в других странах бумерангом ударит и по белорусскому моторостроению. Но теперь, подводя первые производственные итоги прошедшего года, можно с уверенностью сказать: завод не просто выстоял в сложный период, но и осуществил прирост по многим показателям социально-экономического развития, - подчеркнули в пресс-службе. - Все это достигнуто благодаря слаженной и сплоченной работе коллектива, максимальной концентрации производственных возможностей и профессионального потенциала каждого работника".

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий в Беларуси, России, странах СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 40 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-