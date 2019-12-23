Минский моторный завод вложил $25 млн в создание в Столбцах собственного литейного производства

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В филиале ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод" в Столбцах завершается ввод в эксплуатацию производства высокоточного, высокопрочного чугунного литья. Стоимость проекта - около $25 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО.

В декабре состоялась первая плавка металла на новом участке по производству отливок мелких серий по ХТС-процессу (ХТС - холодно-твердеющие смеси). "Запуск участка позволит не только обеспечить потребности ММЗ в высокоточном литье, но и выполнять сторонние заказы, в том числе изготавливать отливки на экспорт", - отметили в пресс-службе.

Реализация проекта поможет в решении стратегических задач: полном обеспечении мелкосерийного производства собственным чугунным литьем, повышении качества выпускаемых дизелей, решении вопросов импортозамещения. Чугунолитейное производство оснащено высокотехнологичным оборудованием производителей из Великобритании, Германии, Италии.

"Использование современного европейского оборудования пылегазоочистки, систем вентиляции и регенерации позволяет существенно снизить экологические риски", - добавили в пресс-службе.

Реализация масштабного проекта была начата в конце 2012 года с закладки капсулы в фундамент корпуса литейного завода. Производство высокоточного, высокопрочного чугунного литья включает в себя участки центробежного литья для изготовления отливок гильзы блока цилиндров и изготовления фасонных отливок по ХТС-процессу. На первом этапе строительства был запущен участок для производства гильзы блока цилиндров, который работает с января 2015 года.

Минский моторный завод основан в 1963 году. Специализируется на разработке, проектировании и производстве современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На предприятии выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты.-0-