Минский моторный завод завершил сертификацию двигателей стандарта Stage 5

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сертификационные испытания двигателя экологического класса Stage 5 Минского моторного завода успешно завершены в Праге (Чехия). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе предприятия.

Двигатель является представителем нового семейства моторов, созданного на предприятии. Это традиционная линейка четырехцилиндровых двигателей мощностного ряда от 62 до 90 кВт для Минского тракторного завода с характеристиками, доведенными по экологическим показателям до уровня Stage 5.

Данному классу соответствуют определенные допустимые показатели выбросов вредных веществ в отработавших газах - углеводородов, углекислого газа, оксидов азота и твердых частиц. Впервые в истории машиностроения для этого класса введен подсчет поштучного количества твердых частиц на кВт.ч вместо подсчета в граммах, что значительно усложнило процесс сертификации и ужесточило требования.

Фото Минского моторного завода

Достижение такого экологического уровня в минских двигателях обеспечивается за счет топливной аппаратуры и системы доочистки отработавших газов. Была выбрана топливная аппаратура производства "Моторпал" - механический топливный насос с электронным регулятором. "Он проще в обслуживании и дешевле, чем электронная топливная аппаратура, что обеспечивает конкурентные преимущества двигателя на рынке. При этом наличие электронного регулятора позволяет управлять насосом посредством блока управления, что дает широкие возможности для формирования характеристик топливоподачи в соответствии с запросами потребителей и условиями эксплуатации", - пояснили в пресс-службе. Четырехступенчатую систему доочистки отработавших газов предоставила бельгийская фирма.

По нормативным документам, для сертификации семейства выбирается так называемый базовый двигатель - самый мощный из линейки. В данном случае это Д-245.2S5М. Он был изготовлен и поставлен в конце 2019 года чешской фирме "Моторпал" для подбора и компоновки топливной аппаратуры и системы доочистки отработавших газов. Как отметили на ММЗ, кропотливый процесс по согласованию, состыковке всех компонентов завершился в мае и существенно усложнился из-за эпидемиологической ситуации в мире.

Практически все этапы подготовки к сертификации и контроль процесса проходили в формате трехсторонних видеоконференций между чешской, бельгийской и белорусской сторонами. В испытательном боксе "Моторпал" была установлена видеокамера, и процесс испытаний транслировался онлайн. Конструкторы ММЗ через специальное приложение могли наблюдать за процессом испытаний в реальном времени и удаленно вносить необходимые коррективы. Одновременно аналогичный образец двигателя, укомплектованный системой доочистки отработавших газов, был установлен в боксе испытательного центра Минского моторного завода, где технические специалисты проводили параллельные работы с чешскими и бельгийскими партнерами, проверяя полученные ими результаты, решая задачи, возникавшие по ходу работ. Таким образом двигатель был подготовлен к сертификации.

В середине июня двигатель был передан в орган по сертификации TUV SUD Chech, расположенный в Праге. Там он в течение трех недель проходил сертификационные испытания по утвержденной методике в разных тестовых режимах с измерением требуемых показателей. Один из элементов испытаний - смоделировать некоторые сбои, которые могут возникать в процессе эксплуатации, и оценить реакцию электронного блока управления. Новый двигатель со всем справился, и TUV SUD Chech подтвердило успешное завершение сертификационных испытаний.

Получение сертификатов европейского и американского стандартов о соответствии минского мотора экологическим уровням Stage 5 и Tier 4f дает право продавать двигатели и укомплектованную ими технику в страны ЕС, США и Канаду.

"Пять двигателей семейства Stage 5 уже изготовлены для тракторов МТЗ. Испытания и работа по дальнейшей адаптации мотора для работы в составе трактора продолжатся", - подчеркнули на предприятии.

Минский моторный завод основан в 1963 году. Специализируется на разработке, проектировании и производстве современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На предприятии выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. По итогам работы первого полугодия на заводе выпущено 20 670 двигателей, произведено промышленной продукции на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года. На внешний рынок поставлена продукция на сумму $24,5 млн.-0-