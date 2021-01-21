21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский подшипниковый завод вышел на рынок Германии. В сентябре 2020 года МПЗ выиграл тендер на поставку компании Ventprom Deutschland GmbH четырех подшипников для установки в шахтных вентиляторах. Сегодня была организована их отгрузка, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Наши традиционные рынки в Европе - это Польша, Латвия, Литва. Те страны, что расположены рядом с Беларусью. И на это есть свои объективные причины. Евросоюз защищает своих производителей основательно. Так, вся продукция, которая ввозится в ЕС, облагается пошлиной в 8%, что ставит наши подшипники в невыгодные ценовые условия. Другой сдерживающий фактор - наличие в Евросоюзе множества подшипниковых заводов, конкурирующих с нами по номенклатуре: URB (Румыния), ZKL (Чехия), FAG (Германия), SKF (Швеция), - рассказала начальник отдела внешнеэкономических связей завода Елена Васькина. - Несмотря на жесткую конкуренцию, требовательные немецкие потребители отдали предпочтение белорусам. В сентябре МПЗ выиграл тендер на поставку четырех подшипников 30-3680AMXHУ2 для установки в шахтных вентиляторах. Сумма контракта составила 55,3 тыс. евро".

Торговый знак MPZ очень хорошо зарекомендовал себя на зарубежных рынках. "Потребители во всем мире знают, что МПЗ - это качество. Подтверждение чему и многочисленные испытания, где наши подшипники по этой позиции в числе мировых лидеров, не уступая ни в чем тому же SKF. Нашим конкурентным преимуществом является производство подшипников по полному производственному циклу и, конечно же, оптимальное соотношение качества и цены. Поэтому коммерческое предложение, которое мы сделали германской стороне, полностью удовлетворило ее", - подчеркнула начальник отдела внешнеэкономических связей.

Минский подшипниковый завод поставляет на экспорт свыше 75% своей продукции. На долю дальнего зарубежья приходится около 16% поставок. "Основу экспортного продвижения МПЗ в странах дальнего зарубежья составляет товарная линия роликовых сферических подшипников. Она конкурентоспособна, востребована, пользуется спросом, хорошо себя зарекомендовала. Это двухрядные роликовые сферические подшипники, применяемые в горнодобывающей, металлургической, цементной и других отраслях промышленности. Другие конструктивные группы (шариковые, шарнирные подшипники) не так востребованы. Их поставки за рубеж не стали пока массовыми", - добавила начальник ОВЭС.

Елена Васькина. Фото МПЗ

Если рассматривать рынки с точки зрения объемов поставок МПЗ, то на первом месте находится Индия, затем идут Иран, Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Также предприятие успешно сотрудничает с партнерами из Европы, поставляя подшипники в Латвию, Польшу, Сербию, Словакию, Болгарию.

"Мы планируем не только сохранить свои позиции на рынках стран дальнего зарубежья, но и увеличивать объемы. Для этого делается все: ищем новых торговых клиентов, участвуем в тендерах, осуществляем рассылки, работаем с дистрибьюторами. В связи с коронавирусом пошатнулась экономика всех стран мира. И наши потребители тоже стали очень серьезно считать деньги. Теперь наши подшипники все чаще закупаются на ремонты под чисто аварийные ситуации. Никто не хочет "замораживать" деньги на складе. Тем не менее МПЗ - это бренд, который знают во всем мире. И очень важно, чтобы на заводе продукция производилась вовремя, согласно условиям контракта. Ведь как только мы срываем сроки, вместо нас подшипники поставляют другие. А потеряв позиции на рынке, их восстанавливать очень тяжело", - пояснила Елена Васькина.

Основные цели ОАО "МПЗ" для рынков стран дальнего зарубежья на 2021 год - это сохранение, наращивание и увеличение в будущем объемов сотрудничества с действующими партнерами, а также поиск новых клиентов и конечных потребителей.

Минский подшипниковый завод основан в 1948 году. Он входит в десятку крупнейших предприятий Беларуси и является одним из ведущих производителей подшипников в Восточной Европе и СНГ. Численность персонала насчитывает порядка 2 тыс. человек. Ассортимент подшипников, выпускаемых под маркой MPZ, составляет более 600 моделей, от почти ювелирных изделий диаметром 10 мм и массой 19 гр до гигантов диаметром 980 мм и весом до 880 кг. Объем выпуска подшипников составляет более 5 млн штук в год. Сегодня МПЗ поставляет продукцию более чем в 20 государств мира. Основные потребители продукции - предприятия машиностроительной, горнодобывающей, металлургической, энергетической, строительной, нефтегазовой и оборонной промышленности.-0-