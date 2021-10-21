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Экономика
21 октября 2021, 09:41

Минский тракторный завод разработал две новые модели гидроманипуляторов

Фото из архива
Фото из архива

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Минского тракторного завода разработали две новые модели гидроманипуляторов. Их использование повысит эффективность вывоза сортимента при заготовке древесины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал МТЗ.

"В ближайшее время будут изготовлены и отправлены на испытания опытные образцы - для форвардерных тележек и автомобильных сортиментовозов. На первую модель конструкторская документация передана в опытный цех МТЗ, на вторую - в стадии завершения", - говорится в сообщении.

У гидроманипулятора для сортиментовозов на 20 килоньютонов увеличена грузоподъемность, что позволит ускорить погрузку леса. У форвардерного - больший вылет стрелы: он составляет 8,5 м против 6,5 м в предыдущей модели. Новое решение уменьшит количество ходов и сократит время сбора сортиментов.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга, кроме МТЗ, входит 10 предприятий, создано около 20 сборочных производств за рубежом. Продукция представлена на рынках более 60 государств.-0-

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