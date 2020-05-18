Минское отделение БелТПП и Промышленная палата Эскишехира подписали соглашение о сотрудничестве

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты и Промышленная палата Эскишехира подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан для развития и установления новых внешнеэкономических связей между предприятиями Беларуси и Турции, сообщили БЕЛТА в БелТПП.

Кроме того, Минское отделение БелТПП совместно с Промышленной палатой Эскишехира провели видеоконференцию "Минск - Эскишехир". В ней приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак, генеральный директор Минского отделения БелТПП Сергей Набешко, председатель правления Промышленной палаты Эскишехира Джелалеттин Кешикбаш, представитель БелТПП в Турции Сефа Гемдениз, глава Администрации СЭЗ "Минск" Дмитрий Рудченко и представители ОАО "БПС-Сбербанк".

Участники видеоконференции обсудили перспективные направления белорусско-турецкого торгово-экономического взаимодействия, межпалатовского сотрудничества, а также текущие вопросы ведения бизнеса и возможности проведении серии вебинаров с участием бизнеса двух стран. Кроме того, были представлены презентации преимуществ ведения бизнеса в СЭЗ "Минск", экономического и туристического потенциала Минска и Эскишехира.-0-