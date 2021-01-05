Минское отделение БелТПП и ТПП Московской области подписали соглашение о сотрудничестве

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленная палата Московской области подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в БелТПП.

Документ подписали генеральный директор столичного отделения БелТПП Сергей Набешко и президент ТПП Московской области Игорь Куимов в ходе встречи в режиме онлайн между руководителями муниципальных торгово-промышленных палат и представителями бизнеса Московской области.

В палате отметили, что данное соглашение предусматривает активное взаимодействие Минского отделения БелТПП и ТПП Московской области для установления и расширения контактов деловых кругов, совместную организацию бизнес-миссий, обмен информацией о деловом и инвестиционном климате, планируемых мероприятиях.

Генеральный директор Минского отделения БелТПП рассказал об экономическом потенциале Минска и Минской области, обозначил основные приоритеты и возможности дальнейшего межпалатовского сотрудничества для укрепления внешнеэкономических и кооперационных связей белорусских и российских предприятий. Участники встречи также обсудили проблемные вопросы и определили механизмы содействия бизнесу в разрешении сложных ситуаций.-0-

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