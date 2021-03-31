Минстройархитектуры особое внимание уделяет работе с резервом кадров - Пархамович

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В системе Минстройархитектуры уделяется особое внимание работе с резервом кадров. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович во время круглого стола "Современный руководитель. Технологии эффективного управления", рассказали БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Министр отметил, что государственная кадровая политика - важнейшая составляющая в обеспечении динамичного и устойчивого общественно-политического и социально-экономического развития страны, достижении высокого качества жизни белорусского народа.

"В системе Минстройархитектуры уделяется особое внимание работе с резервом кадров, так как динамика современных социально-политических и экономических процессов требует от руководителей разных уровней принятия своевременных, грамотных, а иногда и нестандартных решений", - добавил Руслан Пархамович.

Глава ведомства выразил уверенность, что подобный формат работы позволит определить не только степень готовности резервистов, но и обсудить проблемные моменты в работе предприятий отрасли и выработать пути их решения.

Во время мероприятия участники обсудили вопросы, касающиеся конкурентоспособности предприятий, реализации инвестиционных проектов, проведения модернизации и внедрения современных технологий в производственный процесс.-0-