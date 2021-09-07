Минстройархитектуры предлагает обсудить изменения в процедуре аттестации специалистов отрасли

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект указа, предусматривающий корректировку указа от 26 апреля 2010 года №200 "Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Проект направлен на упорядочение процедуры аттестации специалистов, осуществляющих деятельность в области строительства.

"На текущий момент сложилась ситуация, когда ввиду привязки квалификационного аттестата к специалисту и специализации аттестации создается возможность нарушения организациями и индивидуальными предпринимателями квалификационных требований, предъявляемых для получения аттестата соответствия, путем миграции работников от одной организации к другой и работающих от одного дня до месяца в каждой, а также привлечение специалиста только для получения аттестата соответствия, и после его получения специалист сразу же увольняется. Эти действия нивелируют значение квалификационного аттестата как показателя профессиональной компетентности специалиста организации или ИП - обладателя аттестата соответствия", - отмечают разработчики документа.

В связи с этим Минстройархитектуры предлагает новый подход к выдаче квалификационных аттестатов, а именно отражать в них такие данные, как фамилия, имя, отчество специалиста или руководителя; специализация аттестации (например, главный инженер); наименование организации или индивидуального предпринимателя. При увольнении специалиста - обладателя квалификационного аттестата организация или ИП, у которого он работал, должны не позднее 10 дней после его увольнения обратиться в РУП "Белстройцентр" по вопросу прекращения действия квалификационного аттестата этого специалиста. "Таким образом предполагается закрепить специалистов в конкретной организации, и чтобы сама организация была заинтересована в наличии таких специалистов", - считают в ведомстве.

Предполагается, что квалификационные аттестаты, полученные ранее, то есть до внесения соответствующих изменений, будут действовать на весь срок, на который они выданы, добавили в министерстве.

Организатор общественного обсуждения - Министерство архитектуры и строительства.

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