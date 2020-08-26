Минстройархитектуры предлагает обсудить повышение требований к юрлицам по обследованию зданий

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства предлагает обсудить проект изменений по вопросам повышения требований к участникам, выполняющим работы по обследованию зданий и сооружений. Общественное обсуждение документа проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проект постановления предусматривает повышение квалификационных требований, предъявляемых к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для получения аттестатов соответствия первой - третьей категории для выполнения работы по обследованию зданий, сооружений и их частей. Это в свою очередь повысит качество выполнения этих работ.

Предусматривается, что для получения аттестатов соответствия, например, первой категорий будут введены дополнительные требования по наличию научных работников, имеющих ученую степень в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, аккредитации в качестве научной организации в Госкомитете по науке и технологиям и НАН Беларуси, а также собственной лаборатории, аккредитованной в Национальной системе аккредитации. "Эта норма позволит реально оценить квалификацию организаций и обеспечит выполнение заявляемых работ на должном уровне", - говорится в обосновании проекта постановления.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить в Минстройархитектуры с 26 августа по 5 сентября включительно на электронный адрес prav2@mas.by.-0-