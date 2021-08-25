Минстройархитектуры предлагает обсудить вопросы аттестации юрлиц и ИП в сфере строительства 

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства архитектуры и строительства, которым вносятся изменения в ведомственное постановление от 2 мая 2014 года №25 "О некоторых вопросах аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию зданий и сооружений". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Проектом предусмотрено уточнение квалификационных требований, предъявляемых к юрлицам и ИП для получения аттестатов соответствия первой-четвертой категории.
Документ разработан в целях исполнения поручения Совета Министров по корректировке действующего законодательства для недопущения нарушения строительными организациями предъявляемых к ним квалификационных требований.
Организатор общественного обсуждения - Министерство архитектуры и строительства.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме с 25 августа по 4 сентября включительно.-0-