Минстройархитектуры разъяснило порядок согласования лицензии на импорт портландцемента

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство строительства и архитектуры разъяснило порядок согласования выдачи разовой лицензии на импорт портландцемента, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Импортер портландцемента или организация, имеющая право на представление интересов заявителя, для каждой разовой партии должны предоставить в Минстройархитектуры пакет документов. В их числе письмо в произвольной форме с обоснованием просьбы о согласовании (в него включается номер и дата контракта, спецификации, наименование контрагента, количество и стоимость поставляемого товара, контактные данные), заявление в двух экземплярах на выдачу лицензии (при необходимости с приложением, оформленное в соответствии с инструкцией коллегии Евразийской экономической комиссии), документ, удостоверяющий право на представление интересов заявителя.

Срок рассмотрения документов - пять рабочих дней с момента регистрации. Компаниям рекомендуется одновременно направлять оригиналы документов и их электронные копии (в отсканированном виде). Согласование происходит путем проставления на заявлении подписи уполномоченного лица и оттиска печати ведомства. О результатах заявителя проинформируют по электронной почте.

Для получения разовой лицензии полный комплект документов, включая согласованное Минстройархитектуры заявление, подается в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Для оформления также представляются копия внешнеторгового договора, приложения и (или) дополнения к нему или иного документа, подтверждающего намерения сторон; копия документа о постановке на учет в налоговом органе или о государственной регистрации.

Подробное разъяснение размещено на сайте министерства.

Как сообщалось, Беларусь на полгода вводит лицензирование импорта портландцемента. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №459 от 9 июля 2019 года. Согласно документу, импорт в Беларусь из-за пределов таможенной территории Евразийского экономического союза портландцемента (код 2523290000 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС) при его помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и свободной таможенной зоны осуществляется по разовым лицензиям.-0-