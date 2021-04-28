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28 апреля 2021, 13:17

Минстройархитектуры усилит контроль за безопасностью трудовой деятельности в отрасли

Фото из архива
Фото из архива

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства усилит контроль за безопасностью трудовой деятельности в отрасли. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

Абсолютное большинство работ, выполняемых на строительных объектах, можно отнести к категории работ с повышенной опасностью, и без принятия специальных технических и организационных мер безопасности, обеспечения высокой согласованности в действиях всех работников здесь просто не обойтись. "В летний период - сезон больших строек - возникает необходимость в усилении контроля за осуществлением безопасной трудовой деятельности в отрасли", - подчеркнули в министерстве.

"В строительных организациях страны реализуется целый комплекс мер, направленных на соблюдение правил противопожарной безопасности и охраны труда. Минстройархитектуры уделяет особое внимание условиям, в которых трудятся специалисты. Министерство постоянно проводит работы по соблюдению правил противопожарной безопасности и охраны труда на предприятиях и строительных площадках страны. Безусловно, ответственность за создание условий, соответствующих требованиям охраны труда, всецело возложена на руководителей предприятий. Их задача - сделать все необходимое, чтобы уберечь сотрудников от профзаболеваний и травм во время рабочего процесса, а также обеспечить неукоснительное соблюдение правил противопожарной безопасности. Однако на практике не все руководители и работники организаций четко соблюдают эти требования, отметили в ведомстве.

"Мы выезжаем на объекты, где контролируем соблюдение требований по охране труда и противопожарной безопасности, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, проведение инструктажей, стажировок, проверок знаний по вопросам охраны труда, создание в организациях надлежащих санитарно-бытовых условий, а также проводим осмотр и испытания эксплуатируемых приспособлений и инструмента", - рассказал заведующий сектором охраны труда, санитарии и экологии управления энергосбережения, экологии и охраны труда главного управления промышленности Минстройархитектуры Эдуард Халецкий.

В министерстве также отметили, что в большинстве организаций строительной отрасли страны используются современные технологии безопасности труда. Яркий пример - системы лазерного и электронного машинного ограждения на промышленных предприятиях стройсектора. "После установки такой системы при проходе работника через машинное ограждение обрывается цепь электропитания оборудования и оно останавливается. Это позволяет не только предотвратить травматизм, но и порой сохранить жизнь", - пояснил специалист.

Важную роль в обеспечении безопасных условий труда играет и Белорусский профсоюз работников строительства и промышленности стройматериалов. Технические инспекторы труда проводят мониторинг соблюдения законодательства об охране труда в организациях стройотрасли. Главная цель такого общественного контроля - усиление ответственности нанимателей за выполнение требований законодательства об охране труда, оказание практической помощи в создании здоровых и безопасных условий, профилактики производственного травматизма.

В 2020 году почти в 20% организаций, входящих в Белорусский профсоюз работников строительства и промстройматериалов, проведено техническое перевооружение (модернизация) производств и тем самым улучшены условия труда для работников, добавили в пресс-службе.-0-

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