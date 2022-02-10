Минстройархитектуры установило коэффициент изменения стоимости зданий и сооружений

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства архитектуры и строительства от 22 января 2022 года №4 установлен коэффициент изменения стоимости принадлежащих физлицам капитальных строений (зданий и сооружений (их частей), сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В том числе жилых домов, садовых домиков, дач, жилых помещений (квартир, комнат), нежилых помещений, хозяйственных построек, гаражей, иных зданий и сооружений, включая не завершенные строительством, машино-мест.

Размер коэффициента на 1 января 2022 года составляет 1,1735 (ранее - 1,0754).

Правовой акт принят на основании положения о порядке оценки принадлежащих физическим лицам зданий и сооружений, утвержденного указом Президента от 28 марта 2008 года №187.

Постановление вступает в силу с 11 февраля 2022 года.-0-