Минстройархитектуры установило стоимость квадратного метра в индивидуальных домах

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства установило нормативы предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения индивидуальных жилых домов. Соответствующее постановление ведомства №19 от 21 марта 2019 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Так, предельная стоимость квадрата в крупнопанельных индивидуальных домах установлена в размере Br1 372, в каркасных деревянных - Br1 374, в домах из ячеистого бетона - Br1 068, в домах из других стеновых материалов стоимость квадратного метра составит Br1 372.

Данные нормативы действуют при отсутствии у заказчика сметной документации на строительство или официальных данных об оценочной стоимости вводимых в эксплуатацию жилых домов.

Как пояснили корреспонденту БЕЛТА в Минстройархитектуры, документ принят в целях установления единого подхода в определении стоимости строительства одного квадрата индивидуального жилого дома.

"Анализ данных по индивидуальному жилищному строительству, представляемых в органы государственной статистики исполнительными комитетами первичного и базового территориальных уровней, свидетельствовал об экономически необоснованном росте стоимости квадратного метра жилья, который не сопоставим с ростом цен в строительстве, заработной платы и денежных доходов населения регионов, - отметили в министерстве. - В этой связи Белстат в 2018 году принял решение об изменении статистической методологии учета затрат по строительству индивидуальных жилых домов. В свою очередь Минстройархитектуры с учетом представленной облисполкомами (Минским горисполкомом) информации по проектам индивидуальных жилых домов, введенных в эксплуатацию в каждой области в различном конструктивном исполнении, был проведен пофакторный анализ затрат на возведение объектов индивидуального жилищного строительства. По результатам проведенной работы и определены нормативы предельной стоимости строительства одного квадратного метра общей площади индивидуальных жилых домов в различном конструктивном исполнении".

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-