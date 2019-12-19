Минстройархитектуры утвердило 14 новых строительных норм

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство строительства и архитектуры постановлением от 16 декабря 2019 года №69 утвердило 14 новых строительных норм, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Документы касаются вопросов безопасности возведения жилых и общественных зданий, в том числе в части проектирования строительных конструкций и воздействия на них. Приняты нормативы по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, устройству кровель, проектированию трамвайных и троллейбусных линий, а также станций технического обслуживания, складов нефти и нефтепродуктов.

Всего в республике уже утверждены 28 строительных норм, до конца года планируется принять еще пять документов. В настоящее время в действие введены первоочередные нормативы.

В пресс-службе отметили, что работа по реформированию законодательства в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности проводится в соответствии с Директивой №8. Для перехода к отвечающим современным требованиям нормам проектирования принят указ от 5 июня 2019 года №217 "О строительных нормах и правилах".

Строительные нормы и правила утверждаются Министерством архитектуры и строительства. Технические нормативные правовые акты (ТНПА) иных государственных органов в части, устанавливающей обязательные требования при проектировании и строительстве объектов, признаются утратившими силу после введения в действие новых документов. Для проектной документации, находящейся в стадии разработки, и объектов, строительство которых уже начато, предусмотрен переходный период.

Принятие соответствующих международным европейским стандартам документов изменяет подходы к нормированию. Такая система является более прогрессивной и гибкой, значительно упрощает процесс проектирования. Строительные нормы будут исключать конкретные объемно-планировочные конструктивные решения, обязательные предписания, действующие ранее. Документами устанавливаются только обязательные параметры безопасности. Данный принцип дает возможность снятия технических барьеров при продвижении инновационных материалов и технологий, проектных решений.-0-