Минстройархитектуры выступает за увеличение доли биржевого экспорта цемента

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства выступает за увеличение доли биржевого экспорта цемента. Позицию министерства озвучил сегодня замминистра Александр Сидоров на втором заседании биржевого комитета по цементу в центральном офисе Белорусской универсальной товарной биржи, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь биржи Роман Янив.

"Ранее мы договаривались, что посредством биржевых торгов будет реализовываться 10% от общего объема цемента, поставляемого на экспорт белорусскими цементными заводами. Если спрос со стороны зарубежных покупателей будет расти, мы готовы увеличить долю экспорта через биржу. Это официальная позиция министерства", - подчеркнул Александр Сидоров.

В свою очередь генеральный директор Белорусской цементной компании Владимир Киселев отметил, что для холдинга главное выгодно продавать производимую продукцию, и если экспортные цены на бирже будут выше, чем по прямым договорам, соответственно, будут расти и объемы цемента, выставляемые на торги. "Цемент - сезонный товар, в зимний период спрос на него ощутимо падает, что автоматически ведет к снижению цен. Поэтому биржевые торги для нас - это, во-первых, возможность получить дополнительную выручку за счет конкуренции между покупателями, а во-вторых, диверсификация рынков сбыта", - отметил глава БЦК.

В ходе заседания биржевого комитета также обсуждена возможность более активного размещения на биржевых торгах заявок на продажу цемента в направлении Литвы, Латвии, Польши и Украины, подведены итоги регистрации внебиржевых сделок с цементом на экспорт в декабре 2018 года.

В сентябре-декабре этого года на экспортных биржевых торгах БУТБ реализовано 24,4 тыс. т цемента на общую сумму $1,2 млн. Все сделки совершены по полной предоплате с условиями поставки DAP (Delivered At Point - "поставка в пункте").-0-