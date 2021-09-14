Минсвязи и БЕЛАЗ договорились о сотрудничестве в цифровой трансформации промсектора

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минсвязи и ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" обсудили прикладные аспекты цифровой трансформации промышленного сектора. Об этом шла речь на встрече заместителя министра связи и информатизации Анны Рябовой и первого заместителя генерального директора по стратегическому развитию, инновационной деятельности и информационным технологиям ОАО "БЕЛАЗ" Александром Ботвинником, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

"ОАО "БЕЛАЗ" представило свои достижения и цифровые решения, применяемые на предприятии для взаимодействия с клиентами, поставщиками, обслуживания выпущенной продукции, а также планы по углублению цифровых преобразований в производственный процесс. Между участниками состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам выстраивания концептуальных подходов к цифровой трансформации промышленных предприятий", - говорится в сообщении.

Специалисты также обсудили потребности в специализированных IT-решениях, преимущества и недостатки существующих на рынке прикладных решений, поделились опытом их применения и обслуживания, создания собственных продуктов.

В рамках встречи представители Минсвязи посетили производственные цеха завода, на практике познакомились с работой производственного оборудования, ознакомились с выпускаемой продукцией.

В министерстве отметили, что по итогам посещения ОАО "БЕЛАЗ" стороны договорились о сотрудничестве по вопросам цифровой трансформации промышленного сектора, определили взаимный интерес по выстраиванию экспертной поддержки и форматы взаимодействия в данном направлении.-0-