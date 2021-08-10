Минсвязи отметило заметный рост уровня цифровой зрелости отраслей экономики

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси наблюдается заметный рост уровня цифровой зрелости отраслей экономики, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства связи и информатизации.

"В результате цифрового развития Беларуси как в рамках государственных программ информатизации, так и иных проектов наблюдается заметный рост уровня цифровой зрелости отраслей экономики, что выражается в том числе в количестве оцифрованных данных и процессов. Для координации этих работ Минсвязи осуществляет государственную регистрацию информационных систем и ресурсов. В текущее время в регистрах находятся 25 249 информационных ресурсов и 352 информационные системы. Прирост за первое полугодие 2021 года составил 1169 информационных ресурсов и 3 информационные системы", - говорится в сообщении ведомства. Такие показатели достигнуты в том числе в связи с завершением реализации программ и мероприятий предыдущего пятилетнего периода.

В рамках госпрограммы "Цифровое развитие Беларуси" Минсвязи планирует развить возможности этих регистров, структурировать информацию о зарегистрированных информационных ресурсах и системах, расширить накапливаемые о них сведения (повысить практическую пользу и информативность данных), а также внедрить аналитический модуль.

В результате будет создана "витрина цифровых проектов", где в соответствии с ролями пользователей им будут предоставляться сведения о цифровом развитии. Например, для профессионального сообщества будут предоставляться подробные сведения о функционирующих решениях, данных, которые они могут предоставить, технических требованиях по интеграции для организации информационного взаимодействия, для исследователей - возможности для оценки цифровой зрелости государства в целом и интересующей предметной области в отдельности, для граждан - информацию в простом и доступном виде о решениях, созданных для повышения качества их жизни и ведения профессиональной деятельности.-0-