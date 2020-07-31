Минсвязи подготовило проект концепции госпрограммы по цифровому развитию страны на 2021-2025 годы

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации подготовило проект концепции госпрограммы "Цифровое развитие Беларуси" на 2021-2025 годы, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Проектом концепции предусматривается реализация мероприятий по созданию и развитию современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, внедрению инновационных решений в отраслях экономики и технологий "умных городов", а также обеспечению информационной безопасности таких решений. Отдельно планируется сконцентрировать усилия на совершенствовании государственных электронных сервисов. Это позволит обеспечивать равномерный охват современными технологиями доступа к государственным услугам населения всей страны, исключая образование "цифрового разрыва" между городом и сельской местностью, отметили в Минсвязи.

Заказчиками мероприятий разрабатываемой госпрограммы будут выступать республиканские органы государственного управления, а также местные исполнительные и распорядительные органы, так как эти мероприятия коснуться развития технологий "умных городов". Непосредственно для цифровой трансформации реального сектора экономики будут активно привлекаться отечественные предприятия.

Как сообщили в министерстве, также планируется развивать дополненную реальность, технологии беспроводной связи, интернет вещей, промышленный интернет, компоненты робототехники, сенсорику и другие направления.

"В результате предполагается сформировать банк типовых решений для цифрового развития, что позволит ускоренными темпами внедрять функционирующие на основе передовых технологий решения в различных отраслях экономики", - подчеркнули в Минсвязи.

Учитывая ведущую роль информационных технологий в жизни современного общества и процессах экономического развития, министерство предлагает всем заинтересованным принять участие в рассмотрении проекта этой концепции, в том числе для определения приоритетных проектов. Предложения по дополнению проекта концепции или инициативы по мероприятиям можно направить до 7 августа в электронном виде по адресу: shapkina@mpt.gov.by.-0-