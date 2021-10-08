Минсвязи приступает к созданию "витрины цифровых проектов"

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации приступает к работе по созданию "витрины цифровых проектов", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в Минсвязи, "витрина цифровых проектов" - это площадка для размещения, изучения и анализа результатов проектов, реализованных для цифрового развития государства, отрасли, организации. "Учет и предоставление информации о результатах государственных цифровых проектов ведется в Государственных регистрах информационных систем и ресурсов. На сегодняшний день в регистрах содержится более 25 тыс. информационных ресурсов и 355 информационных систем. Для расширения возможностей этих регистров они будут преобразованы в витрину цифровых проектов", - отметили в пресс-службе.

Благодаря этой витрине можно будет подать заявку на регистрацию цифрового решения через Единый портал электронных услуг; разместить, систематизировать и хранить подробные информационные и технические сведения о результатах государственных и коммерческих цифровых проектов; осуществлять расширенный поиск и мониторинг пользователями данных о цифровых проектах, реализованных в Беларуси; формировать цифровые выставки - тематические подборки цифровых проектов и решений с презентацией их возможностей; осуществлять сбор данных для оценки уровня "цифровой зрелости" государства в целом и отраслей экономики в отдельности; определять текущие и прогнозные значения показателей уровня "цифровой зрелости", предоставлять аналитические инструменты для их изучения, формировать рекомендации по повышению уровня "цифровой зрелости" государства и отраслей экономики; размещать и просматривать новости и аналитические материалы по цифровым проектам.

В ведомстве пояснили, что "витрина цифровых проектов" может быть полезна государственным органам и организациям - заказчикам государственных цифровых проектов, ведь по согласованию с владельцем (собственником) они смогут получать достаточно информации о зарегистрированном цифровом решении, которая необходима им для обеспечения взаимодействия, учета технологических особенностей и выбора оптимального способа разработки собственного технического решения. IT-компании и бизнес-сообщества смогут изучать конъюнктуры отечественного IT-рынка, запросов на цифровые решения, повышение собственного инновационного потенциала, анализ направлений развития предлагаемых ими решений.

Исследователи (заинтересованные отечественные и зарубежные специалисты, СМИ, научные и профессиональные сообщества в сфере информационно-коммуникационных технологий, международные организации, аналитические и консалтинговые агентства) смогут благодаря данной витрине получать данные и возможности использовать встроенные аналитические инструменты, позволяющие оценить уровень "цифровой зрелости" Беларусь в целом и в разрезе отраслей экономики для подготовки аналитических и научных материалов по данному направлению. "Кроме того, она будет полезна гражданам, интересующимся вопросами цифрового развития, ведь там они смогут познакомится с достижениями Беларуси в этом направлении, а именно с цифровыми проектами и решениями, которые реализованы и созданы для повышения качества жизни населения и ведения профессиональной деятельности", - добавили в пресс-службе.

Как отметили в Минсвязи, техническое задание по данному мероприятию успешно прошло государственную научно-техническую экспертизу. "В ближайшее время будет объявлен открытый конкурс для выбора исполнителя работ по нему. Планируемый срок ввода "витрины цифровых проектов" в эксплуатацию - 2023 год", - сказали в пресс-службе.-0-