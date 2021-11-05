Минсвязи: в цифровой сфере Беларусь достигла значительного прогресса

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь к настоящему времени достигла значительного прогресса в цифровой сфере. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

"Умело используя выгоды своего уникального географического положения, Беларусь активно развивает информационно-коммуникационную инфраструктуру. К настоящему времени страной достигнут значительный прогресс в цифровой сфере. Созданы развитая и соответствующая мировым стандартам сеть передачи данных, надежные центры их хранения и обработки, механизмы идентификации, системы онлайн-платежей, современные электронные сервисы и средства защиты информации", - отметили в ведомстве.

Кроме того, очевидным международным признанием результатов работы, а также подтверждением грамотного планирования и реализации программ цифрового развития в Беларуси, по мнению специалистов Минсвязи, являются устойчивые позиции страны в международных рейтингах, официально публикуемых признанными международными учреждениями, с которыми Беларусь успешно развивает международное сотрудничество.

В министерстве сообщили, что в результате выполнения мероприятий по строительству и модернизации сетей электросвязи достигнуты следующие результаты: количество абонентов стационарного широкополосного доступа в интернет составило более 3,27 млн, абонентов IP-телевидения - 2,34 млн, абонентов, подключенных к мультисервисной IMS-платформе, по сравнению с началом года выросло на 88,7 тыс. и составило 3,7 млн. В Беларуси по состоянию на 1 октября услуги электросвязи оказывают 193 оператора

Число абонентов, подключенных по технологии GPON, увеличилось на 77,4 тыс. и насчитывает 2,82 млн. Ширина внешнего канала для доступа в интернет составила 2180 Гбит/с. Количество абонентов сотовой подвижной электросвязи по итогам девяти месяцев этого года насчитывает 11,781 млн.

"Услугами сотовой подвижной электросвязи второго поколения (2G) можно воспользоваться на 99,3% территории Беларуси, а третьего поколения (3G) - на 98,4%, - отметили в Минсвязи. - Охват населения и территории страны услугами сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE увеличился и на 1 октября составил 97,4% и 76,7% соответственно".-0-