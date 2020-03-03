Минторг Казахстана готов содействовать привлечению компаний на биржевые торги БУТБ

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство торговли и интеграции Казахстана готово содействовать привлечению казахстанских компаний на биржевые торги Белорусской универсальной товарной биржи. Такое заявление прозвучало во время визита делегации во главе с вице-министром торговли и интеграции Кайратом Торебаевым в центральный офис БУТБ, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь биржи Роман Янив.

"Мы приехали сюда во исполнение поручения главы государства с целью поиска путей повышения товарооборота с Беларусью. Одним из таких направлений является биржевая торговля. Нам очень импонирует, что в Беларуси действует только одна товарная биржа, а не множество биржевых площадок, как в Казахстане. Таким образом, применяется принцип "одного окна", когда не нужно тратить ресурсы на поиск деловых партнеров, так как все крупнейшие предприятия уже представлены на бирже", - сказал Кайрат Торебаев.

Большим плюсом биржевой площадки вице-министр считает также то, что она контролирует исполнение обязательств по сделкам, то есть внешнеторговые риски для контрагентов сводятся к минимуму. "В связи с этим мы готовы оказать содействие в привлечении казахстанских компаний на биржевые торги. Уверен, есть немало товаров, которые казахстанские субъекты хозяйствования могли бы продавать или закупать в Беларуси, используя биржевой механизм", - заявил он.

Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский отметил, что биржа создана государством и действует прежде всего в его интересах, обеспечивая эффективную платформу для продвижения экспорта белорусских товаров. "Одна из ключевых задач биржи - помогать отечественным предприятиям диверсифицировать рынки сбыта и эффективно продавать свою продукцию. Поэтому, помимо организации и проведения биржевых торгов, мы, по сути, берем на себя ряд маркетинговых функций, таких как анализ рынка, поиск контрагентов, реклама белорусских товаров за рубежом, - обратил внимание он. - Вместе с тем биржа также содействует устранению необоснованного посредничества при импорте иностранной продукции, позволяя приобретать ее напрямую у производителей. Например, белорусским компаниям было бы интересно покупать казахстанский уголь и металл, а казахстанским - белорусские пиломатериалы и продукты питания. Иными словами, пользу от работы через биржу могут получить обе стороны".

По итогам встречи достигнута договоренность о выработке совместных мер по вовлечению в биржевую торговлю на БУТБ казахстанских компаний, в том числе по реализуемой в Казахстане программе акселерации экспорта. В качестве первого шага в данном направлении 3 марта на БУТБ прошли переговоры с делегацией казахстанских деловых кругов. Обсуждались востребованные на рынках двух стран товарные позиции, торговлю которыми целесообразно перевести на биржевую площадку. Казахстанских бизнесменов, в частности, заинтересовала возможность закупки продукции неорганической химии, а также оборудования и комплектующих в секции промышленных и потребительских товаров БУТБ. По мнению казахстанской стороны, то, что торги в данной секции проходят в круглосуточном режиме, делает ее наиболее удобным инструментом для начала работы на бирже.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главной функцией которой является оказание содействия белорусским предприятиям по экспорту продукции и предоставление помощи иностранным компаниям по выходу на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-