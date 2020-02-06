Минторг США начал процедуру пересмотра статуса белорусской экономики

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство торговли США начало процедуру анализа изменившихся обстоятельств, чтобы проверить, является ли Беларусь страной с нерыночной экономикой, сообщили БЕЛТА в Минэкономики.

В течение месяца заинтересованные стороны представят свои комментарии в отношении Беларуси по таким сферам, как валютные операции, инвестиционный режим, трудовые отношения, госсобственность, прогресс в переговорах по присоединению к ВТО. После этого Минторг США оценит целесообразность проведения публичных слушаний по вопросу перевода Беларуси в категорию стран с рыночной экономикой. Окончательные результаты могут быть опубликованы в ноябре.

Статус страны с нерыночной экономикой был автоматически унаследован Беларусью после распада СССР. Такой статус позволяет правительству США для защиты американских предприятий применять ограничительные таможенно-тарифные меры к отдельным видам белорусской продукции, которые делают ее экспорт экономически нецелесообразным. "Так, при расчете антидемпинговой пошлины для страны с нерыночной экономикой цена на товар определяется исходя не из нормальных условий этой страны, а из условий специально подобранной страны-аналога, что позволяет устанавливать завышенный размер пошлины", - пояснили в Минэкономики.

Ранее успешно пересмотрели свой статус экономики Россия, Казахстан, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния.

В октябре 2019 года между Министерством экономики и компанией Crowell & Moring было заключено соглашение по юридическому сопровождению процесса по переводу Беларуси из статуса страны с нерыночной экономикой в статус страны с рыночной экономикой. Позже, в декабре, от лица белорусского правительства в Минторг США была направлена первичная заявка на инициирование процедуры пересмотра статуса с предоставлением необходимых аргументов. Торговое ведомство США посчитало, что белорусской стороной предоставлены достаточные доказательства для начала процедуры.

Как отметили в Минэкономики, Беларусь исходит из понимания, что ее экономическая политика уже на протяжении многих лет соответствует рыночным принципам, поэтому пересмотр статуса Минторгом США позволит формально подтвердить то, что существует де-факто. "Присвоение нам статуса страны с рыночной экономикой позволит устранить дискриминационные методы расчетов размеров ставок защитных пошлин, избежать их необоснованного завышения по отношению к белорусской продукции в США и будет способствовать наращиванию белорусского экспорта в США", - подчеркнули в министерстве.

Помимо очевидных экономических выгод, в контексте нормализации белорусско-американских отношений положительное решение данного вопроса будет иметь серьезные имиджевые преимущества для страны в системе международной торговли. Кроме того, получение статуса рыночной экономики в органах США будет способствовать формированию недискриминационных обязательств Беларуси при присоединении к ВТО.-0-