Минтранс: Беларусь поддерживает Китай в создании цифрового Шелкового пути

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поддерживает инициативу Китая по созданию цифрового Шелкового пути и хотела бы к ней присоединиться. Об этом сегодня заявил первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович на II Международной парламентской конференции Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ "Один пояс и один путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания", передает корреспондент БЕЛТА.

Алексей Ляхнович озвучил идеи для реализации международных инфраструктурных проектов. "Поддерживаем инициативу Китая по созданию цифрового Шелкового пути и хотели бы к ней присоединиться, чтобы расширить возможности по доставке товаров за счет автоматизации обработки грузов. Для ускорения процессов движения товарных и пассажирских потоков целесообразно синхронизировать действия стран, через которые пролегают сухопутные маршруты в направлении Азия-Европа", - сказал он. Речь идет о том, чтобы принять единые для стран ЕЭК ООН стандарты электронных документов и методологию обмена информацией.

Первый замминистра также представил транспортно-логистический потенциал Беларуси. Товары из Азии в Европу, из стран Скандинавии на Балканы через страну перемещают 18 специализированных контейнерных ускоренных поездов. В 2018 году в сообщении Китай-Европа ими перевезено в государства ОБСЕ около 325 тыс. контейнеров. Ожидается, что к 2025 году их число увеличится до 1 млн в год.

Представитель Минтранса обратил внимание, что в недалеко от Китайско-белорусского парка "Великий камень" находится Национальный аэропорт Минск. После введения в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы он может принимать все типы воздушных судов. Таким образом, в Беларуси рассчитывают наладить для парка не только авто-, железнодорожные, но и авиаперевозки. "Важным направлением развития гражданской авиации в инициативе "Один пояс и один путь" может стать создание на базе Национального аэропорта Минск международного хаба, который позволит обрабатывать и доставлять грузы воздушным путем", - добавил Алексей Ляхнович.

Сегодня в Минске открылась II Международная парламентская конференция Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ "Один пояс и один путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания". В основе повестки конференции лежат экономические вопросы. Особое внимание планируется также уделить гуманитарному сотрудничеству, туристической привлекательности.

Мероприятия конференции продолжатся 30 апреля. Ее участники посетят Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", ознакомятся с ходом его строительства и развития, встретятся с руководством администрации и представителями предприятий-резидентов.

Первая конференция Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ состоялась в марте 2018 года в Азербайджане. Цель минского мероприятия - максимально полно представить экономический и инвестиционный потенциал Беларуси как важного звена экономического пояса Шелкового пути. Участники минской конференции - парламентарии и представители деловых кругов из Австрии, Азербайджана, Италии, Кыргызстана, Монголии, России, Сербии, Турции, Швейцарии. Группа поддержки Шелкового пути создана в 2017 году на 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске.

Деятельность группы в рамках ПА ОБСЕ направлена на расширение сфер сотрудничества и укрепление политических, экономических и культурных связей между государствами-участниками. Группа играет роль платформы, способствующей взаимовыгодным экономическим и торговым связям посредством развития транспортных коридоров, мер по упрощению перевозок и торговых процедур, содействия свободному и безопасному перемещению лиц, товаров, услуг и инвестиций.-0-