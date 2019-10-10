Минтранс Беларуси продолжает переговоры для прихода лоукостов в областные аэропорты

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси продолжает переговоры для прихода лоукостов в областные аэропорты, сообщил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша цель - развитие областных аэропортов, мы прорабатываем с лоукост-компаниями возможность летать в областные аэропорты. Все зависит от того, как будет складываться экономика перевозчиков, именно они принимают конечное решение об открытии того или иного маршрута", - сказал Алексей Авраменко.

Министр также подтвердил, что Wizz Air начнет с весны 2020 года летать из Минска в Будапешт. Переговоры о приходе в областные аэропорты ведутся не только с этим лоукостом, но и другими, уточнил он.

По словам Алексея Авраменко, основной вопрос на переговорах - это условия, на которых лоукост может прийти в какой-либо из аэропортов. "Цены на билеты устанавливают перевозчики, а обслуживание (тарифы на обслуживание по прилете в Беларусь. - Прим. БЕЛТА) в каждом конкретном случае - это вопрос переговоров, кого и куда они везут. Все лоукосты хотят преференций, это надо четко понимать, но кто-то за этот билет должен заплатить, вопрос - кто", - отметил министр.-0-