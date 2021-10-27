Минтранс: экспорт услуг грузового автотранспорта за январь-август вырос почти на 27%

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт услуг грузового автомобильного транспорта в январе - августе вырос почти на 27%. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Экспорт услуг грузового автомобильного транспорта за восемь месяцев увеличился на 26,7% к уровню предыдущего года и составил порядка $1,15 млрд. Динамика очень хорошая", - подчеркнул Андрей Гладкий.

Начальник управления также рассказал, какие задачи Минтранс ставит перед собой в сфере международных перевозок. "Мы каждый год создаем условия для обновления парка подвижного состава. Ежегодно принимаются указы Президента, которые освобождают транспортные средства категории Евро-6 (при ввозе на территорию Беларуси) от уплаты утилизационного сбора и налога на добавленную стоимость", - констатировал он.

Кроме того, в ближайшее время Минтранс планирует реализовать пилотный проект по развитию электронных форм транспортных документов. В частности, электронной CMR-накладной. "Это позволило бы значительно снизить затраты и издержки перевозчика, а также в целом сократить сроки доставки товаров, грузов конечному потребителю", - пояснил Андрей Гладкий.

По его словам, перспективным направлением является и сфера цифровизации. "Сюда можно отнести различные системы оплаты проезда, которые фактически в каждом регионе внедряются транспортными организациями. К примеру, в Минске пассажир сегодня имеет возможность воспользоваться как минимум тремя системами, которые позволяют оплатить проезд на наземном транспорте", - добавил представитель министерства.-0-