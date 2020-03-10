Минтранс готовится провести конкурс по выбору инвестора для реконструкции трассы М10

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций готовится к проведению конкурса по выбору инвестора для реконструкции трассы М10. Об этом шла речь во время рабочей встречи министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко со старшим банкиром ЕБРР Еленой Гордеевой и главой представительства ЕБРР в Беларуси Мариной Петров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Стороны обсудили текущие вопросы и перспективы сотрудничества. Отмечено, что одно из ведущих мест в работе банка занимают проекты в сфере транспорта. "Хотелось бы обратить внимание, что Беларусь находится на пересечении торговых путей из Европы в Азию. В связи с этим перед нами стоят сложные задачи по развитию инфраструктуры и увеличению транспортных возможностей республики", - сказал Алексей Авраменко.

В этом году продолжается подготовка к реализации проекта реконструкции автомобильной дороги М10 на участке 109-195 км. Это один из пилотных проектов государственно-частного партнерства. В настоящее время проходит предварительная квалификация, формируется короткий список претендентов, среди которых и будет проведен конкурс. Для участия в нем поданы заявления как от отдельных компаний, так и от групп компаний, сформировавших консорциумы, из Китая, Турции, Франции, Нидерландов, России и Республики Корея.

Стороны подчеркнули: реконструкция автомобильной дороги Р80 Слобода - Паперня завершена полностью. В декабре прошлого года подписано кредитное соглашение по проекту "Республиканские мосты и реконструкция автодороги М3" на сумму 259 млн евро.

Белорусская сторона предложила рассмотреть проект реконструкции автотрассы М1/Е30 как "дороги без ограничений" в качестве перспективного для совместного сотрудничества.-0-