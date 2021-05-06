Минтранс: грузооборот по Беларуси в I квартале увеличился на 1,2%

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня Министерство транспорта и коммуникаций подвело итоги работы в первом квартале 2021 года на заседании коллегии ведомства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Как сообщил руководитель транспортного ведомства Алексей Авраменко, за первые три месяца текущего года сформировались положительные тенденции наращивания объемов по основным показателям транспортной работы.

По итогам первого квартала прогнозируется положительная динамика по экспорту транспортных услуг к аналогичному периоду прошлого года. Грузооборот по республике составил 101,2% (без учета трубопроводного транспорта). В частности, этот показатель увеличен за счет железнодорожного и воздушного транспорта.

"Оживает рынок международных пассажирских перевозок. Поэтапное восстановление сообщения между городами Беларуси и России уже позволяет интенсивно увеличивать объемы железнодорожных перевозок пассажиров. С началом действия расписания полетов на летний сезон и возобновлением регулярных авиационных рейсов в Европу и Азию - воздушных", - сказал Алексей Авраменко.

В частности, это позволит достигнуть темпов роста выше 100% по пассажирообороту этими двумя видами транспорта в ближайшие месяцы. Также постепенно наращиваются объемы перевезенных пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом.

Вместе с тем Алексей Авраменко добавил, что сегодня важнейшими являются задачи по стабилизации финансового состояния организаций отрасли. Минтрансом на текущий год разработаны соответствующие планы мероприятий по обеспечению выхода на установленные параметры социально-экономического развития.

Для обеспечения устойчивой работы транспортной отрасли правительством на предстоящую пятилетку утверждены госпрограммы "Транспортный комплекс" и "Дороги Беларуси".-0-