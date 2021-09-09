Минтранс и БАМАП обсудили перспективы развития сферы международных автоперевозок грузов

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко провел совещание с руководством и членами правления Ассоциации международных автомобильных перевозчиков "БАМАП". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минтранса.

Как отметили в ведомстве, в современных условиях эффективная работа в сфере международных автоперевозок - один из индикаторов уровня экономического развития страны. Так, за январь-июнь 2021 года экспорт услуг грузового автомобильного транспорта вырос на 26,7% к уровню предыдущего года и составил порядка $800 млн.

"Минтранс постоянно ведет переговоры с партнерами по увеличению квот разрешений, а также выступает с инициативой перейти на безразрешительную систему выполнения международных автоперевозок. Сегодня мы уделяем большое внимание принятию мер, которые будут способствовать расширению доступа белорусских перевозчиков к рынку автотранспортных услуг и грузовой базе на территории иностранных государств", - сказал Алексей Авраменко.

В частности, для поддержания конкурентоспособности на рынке транспортных услуг отечественных перевозчиков постоянно ведется работа по обновлению подвижного состава - в основном за счет приобретения транспортных средств класса Евро 6. "В этом плане большую роль играет поддержка со стороны государства в части создания благоприятных законодательных условий для обновления парка", - подчеркнули в Минтрансе.

В числе других наиболее актуальных вопросов, обсуждаемых на мероприятии, - пересечение границ и функционирование системы электронной очереди, цифровизация транспортных документов, совершенствование порядка выдачи и распределения разрешений. В ведомстве добавили, что было отмечено перспективное направление развития мультимодальных перевозок.

По словам Алексея Авраменко, Минтранс открыто для диалога с бизнес-сообществом, готово идти навстречу и поддерживать различные инициативы.

Ежегодно белорусские международные автоперевозчики грузов выполняют более 1 млн перевозок. На сегодня соглашения о международном автомобильном сообщении подписаны с 46 странами.-0-