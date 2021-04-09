Минтранс и ЕЭК обсудили транспортную политику в ЕАЭС

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко провел встречу с делегацией Евразийской экономической комиссии, которую возглавил член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Повесткой совещания стали вопросы интеграции государств - членов Евразийского экономического союза в сфере транспорта. Стороны обсудили осуществление Беларусью внутригосударственных процедур по вступлению в силу соглашения о судоходстве, информационное обеспечение транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе ЕАЭС, реализацию программы либерализации каботажных автоперевозок грузов и освобождение от уплаты таможенной пошлины на ввоз гражданских пассажирских самолетов.

Алексей Авраменко отметил, что за годы сотрудничества удалось решить вопросы, которые представляют интерес, в том числе для белорусской стороны. "Достигнут прогресс в сближении позиций государств - членов ЕАЭС в понимании стратегических перспектив развития транспортного комплекса, создании механизма устойчивого и поступательного развития. Уверен, что наша встреча послужит дальнейшему повышению эффективности взаимодействия в сфере транспорта в Евразийском экономическом союзе", - сказал он.

По словам Эмиля Кайкиева, на сегодня выработана система постоянного взаимодействия членов союза, специалистов транспортных ведомств по решению ключевых задач. "Комиссия всесторонне оценивает нынешнее состояние, проблемы и перспективы развития транспортной отрасли, в том числе с учетом последствий пандемии коронавируса. Проводится анализ по всем важнейшим направлениям деятельности транспортного комплекса союза. Принимаются соответствующие рекомендации, позволяющие более глубоко раскрыть имеющийся потенциал транспортной отрасли", - добавил он.

Стороны отметили, что успешно исполнены планы мероприятий (дорожные карты) по реализации основных направлений и этапов скоординированной транспортной политики государств - членов ЕАЭС на 2018-2020 годы. Также разработан проект аналогичного документа на предстоящий трехлетний период.-0-