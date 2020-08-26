Минтранс изменил нормы распределения разрешений на международные перевозки

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций изменило нормы распределения разрешений на международные перевозки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Сегодня, 26 августа, вступило в силу постановление Минтранса от 2 июля 2020 года №37. Документ вносит изменения в порядок распределения, выдачи и использование разрешений на проезд транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси, по территории иностранных государств при выполнении международных автомобильных перевозок.

В частности, по отдельным видам разрешений, не подлежащих распределению, комиссия дополнительно может установить ограничение по количеству документов, выдаваемых в течение календарного года на одно грузовое транспортное средство.

Разрешения, не подлежащие распределению, необходимо вернуть в Транспортную инспекцию в течение 90 календарных дней с даты выдачи. Предусмотрено, что комиссия может установить сроки возврата более 90 дней. Разрешение, не подлежащее распределению, выдается перевозчику только после возврата этого вида документа, по которому наступил срок возврата.

Постановлением также определены случаи, когда будет снижаться число разрешений, выдаваемых перевозчику, вернувшему документы неиспользованными.

Более подробно с изменениями можно ознакомиться на сайте Минтранса.-0-