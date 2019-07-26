Минтранс планирует начать реконструкцию трассы М1/Е30 не раньше 2021 года

26 июля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Реконструкция трассы М1/Е30 начнется не раньше следующей пятилетки (не раньше 2021 года.- Прим. БЕЛТА). Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.
В ведомстве сейчас активно думают над полной модернизацией "Олимпийки". "Это наш главный транспортный коридор. Трасса строилась еще к московской Олимпиаде-80, и сегодня бетон в некоторых местах буквально превратился в труху. В 2008 году был сделан текущий ремонт дороги, но с тех пор прошло уже 11 лет. Сейчас нужно более серьезно подойти к этому вопросу", - считает Алексей Авраменко.
Он отметил, что это, безусловно, очень крупный проект, на реализацию которого потребуются серьезные ресурсы. "Но нам надо думать на перспективу. В частности, мы общались с польскими коллегами, они сейчас модернизируют свою автодорогу А2 от Варшавы до Бреста. Это будет дорога первой категории. Предположительно, ее сдадут к 2024 году", - сказал министр.
Что касается планов по реконструкции М1/Е30, Алексей Авраменко рассказал: "Хотелось бы убрать все пересечения на одном уровне (особенно много их в Брестской области) и сделать из этой трассы автомагистраль. Сейчас готовится обоснование проекта, рассматриваются разные варианты дорожной одежды. Думаю, уже в следующей пятилетке мы займемся этой работой".
Реконструкция дороги будет проходить поэтапно, поскольку ее протяженность составляет 610 км. Начинать планируется с худших участков.
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